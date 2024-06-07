О том, что отложенный бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в «хэвивейте» Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом получил обновленную официальную дату, пишет «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт Jakepaul.

В частности, оба боксера сообщили на свобих страницах в соцсетях — схватка перенесена на 15 ноября, и состоится на стадионе «AT&T» в городе Арлингтон, штат Техас (США).

В совместном анонсе Тайсона и Пола утверждает — помимо новой даты, все остальное остается полностью неизменным: наиболее крутой человек планеты схлестнется с самым большим разрушителем в боксе.

Спортсмены акцентировали и задались вопросом:

Шесть поколений участвуют в этой борьбе. Кто выиграет?

Ранее мы писали о том, что экс-наставник «железного» Тайсона раскрывал секреты легкой победы Джошуа в схватке с Нганну.