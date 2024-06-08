О том, что тренер украинской национальной сборной уверен — наши футболисты не очень плохо выступили, но, в результате, поскольку проигнорировали следование своим высоким стандартам, «проиграли всю борьбу», пишет «НБН», ссылаясь на интервью Сергея Реброва, прозвучавшее в эфире видеосервиса MEGOGO.

По словам Реброва, футбол состоит из компонентов, и если проиграть в любой подобной составляющей, то, в итоге, проиграешь и игру. Однако, все же было и достаточно позитивных моментов в матче с Польшей. В частности, игроки приобрели весьма важный опыт в преддверии «Евро-2024».

Кроме того, тренерский штаб также просмотрит игру, и сделает соответствующие выводы из пропущенных двух «угловых» во втором тайме, — «надо над этим работать».

Тренер нацсборной резюмировал:

Да, были и ошибки, когда Польша выходила в контратаки. Мы проанализируем и подготовимся.

Ранее мы писали о том, как Хацкевич оценивал особенности «команды Реброва», позволившие Украине выйти на «Евро-2024».