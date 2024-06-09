О том, что по мнению «рекламного агента» боксера Энтони Джошуа, Эдди Хирна, еще один, третий поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри по итогам декабрьского реванша, весьма маловероятен, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал YouTube-канала «talkSPORT-Boxing».

По словам промоутера, выбор у победителя схватки Усик vs. Фьюри достаточно невелик — триумфатор должен провести бой с идентичным «чемпионом» противостояния между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, на кону которого, похоже, стоят титул IBF.

Интервьюер Хирна отметил, что располагает информацией о том, что при победе Фьюри в реванше, ожидается «трилогия», однако промоутер отверг такой сценарий:

Я так не думаю. Мы много слышали от Его Превосходительства [советника короля Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха] о потенциальном бое Эй Джея [Энтони Джошуа] с победителем схватки Усик — Фьюри, если он победит [Дюбуа] в сентябре.

Ранее мы писали о том, как промоутер Усика высказывался о завершении карьеры подопечного и переносе боя-реванша.