О том, что заботит бывшего чемпиона мира Александра Гвоздика почти накануне схватки с Давидом Бенавидесом (победитель станет так называемым «временным чемпионом» WBC в полутяжелом весе), пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал, размещенный YouTube-каналом Sean Zittel.

По словам Гвоздика, Бенавидес отличается весьма высокой скоростью рук и потрясающей способностью, на самом деле большой, что дает дополнительную способность выдерживать удар. Кроме того, вопреки сброшенному весу до 168 фунтов (около 76 кг), американец смог достичь габаритов почти идентичных таким же характеристикам нашего спортсмена, это при том, что Гвоздик считает себя достаточно крупным полутяжеловесом.

Украинский экс-чемпион резюмировал:

Я не понимаю, как он [Бенавидес] вписывался в 168 фунтов. В 175 [около 80 кг] он также выглядит солидно. Итак, я не уверен, что смогу использовать свои габариты в бою. Я не больше него.

Ранее мы писали о том, что Гвоздик объяснял, почему Ломаченко утратил «кредит доверия» у украинцев.