О том, на кого в текущем европейском футбольном сезоне «сделал ставку» легендарный форвард «Динамо-Киев», являющийся обладателем «Золотого мяча-1986» Игорь Беланов, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала WinWin.

По словам Беланова, ключевой претендент на победу в Евро-2024 — национальная сборная Франции, а потенциальный сюрприз, судя по всему, преподнесет команда Грузии, однако, есть некоторые уточнения, указывающие на неоднозначность выводов:

Могу сказать, что главным фаворитом, как всегда, является Франция. Но последний раз они побеждали в 2000 году, что свидетельствует о непредсказуемости турнира.

Также, экс-нападающий «Динамо-Киев» добавил, что в качестве «темной лошадки», с его точки зрения, выступит грузинская команда Грузии, возглавляемая Кварацхелией, и эффективно дополненная Мамардашвили.

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