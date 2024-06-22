О том, почему президент футбольного клуба «Хуст» Михаил Мадярчик считает необходимой трансформацию уже подобранного коллектива, то есть уверен в срочности объединения с любительской командой «Подоляне» из Тернополя, пишет «НБН», ссылаясь на материал портала «Украинский футбол».

По словам Мадярчика, «Хусту» сложно в условиях теперешней мобилизации окончательно пополнить состав, так как у этого клуба отсутствует возможности провести бронирование, и игроки вынуждены отказываться играть за Закарпатье.

В частности, работники ТЦК/СП в Закарпатской области особенно тщательно подходят к мобилизационным процедурам, а так как руководство «Хуста» не состоянии предоставить своим футболистам гарантий безопасности (бронирования от призыва в ВСУ), сформировать коллектив очень сложно.

Мадярчик акцентировал:

Не хотят игроки ехать в Закарпатье, потому что регион у нас такой. Пограничный. Слишком активный… Здесь работники ТЦК гребут всех подряд. Им безразлично, кто ты: футболист или рядовой гражданин.

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