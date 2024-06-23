О том, что директор испанской «Жироны» Кике Карсель стремится «продать» украинского нападающего Артема Довбика лишь за конкретную сумму, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Diari de Girona.

По словам спортивного чиновника, у клуба пока не имеется слишком огромного желания расставаться с Довбиком, но трансфер вполне осуществим в перспективе, если за игрока предложат 40 млн евро.

Карсель акцентировал:

Я не хочу продавать Довбика, но если за него платят 40 миллионов, то ничего не поделаешь, его надо продавать [чтобы консолидировать проект].

Кроме того, профильный глава каталонского клуба отдельно добавил — самым важным является своевременно воспользоваться всеми коммерческими предложениями, что позволит окончательно закрепить «Жирону» в элите.

Ранее мы писали о том, что инсайдер назвал гранд-клубы, которые запрашивали трансфер Довбика у «Жироны».