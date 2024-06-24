О том, какое мнение сложилось у одного из промоутеров «Цыганского короля» Боба Арума (глава агентства TopRank) относительно подготовки своего «подчиненного» как к прошлому, так и грядущему поединкам, пишет «НБН», ссылаясь на материал SkySports.

По словам Арума, проведение подготовки и результат схватки-реванша с Усиком, максимально зависят от действий не только «Цыганского короля», но и мотивации со стороны его команды, поскольку в минувший раз, окружение британца не сделало правильных выводов, и провалило первый поединок, что, судя по всему, может повториться и в декабре.

При этом, «рекламный агент» британца не забыл отметить украинского триумфатора:

Мы все здесь, в TopRank, и я — в Эр-Рияде, чувствовали, что это будет очень ближний бой… Я знаю Усика с тех пор, как он стал профессионалом, и я знал, какой он хороший, целеустремленный боец.

Ранее мы писали о том, как промоутер Усика комментировал вероятность завершения карьеры подопечного и переносе боя-реванша.