О том, что сегодня, 25 июня, прошла презентация спортивной и парадной формы, в которой наши спортсмены посетят не только Олимпийские Игры-2024 в Париже, запланированные на это лето, пишет «НБН», ссылаясь на фотоматериал, опубликованный «Трибуной».

Как стало известно, презентацию доверили спортсменам: Людмиле Лузан, Дарье Белодед, Игорю Трунову, Олегу Кухарику, Дмитрию Даниленко, Ивану Семикину и Алексею Середе.

При этом, следует отметить, что данный бренд станет поставлять экипировку нацсборной команды Украины на соревнования последующих трех Олимпийских этапов:

для Парижа-2024;

для Милана-Кортины-2026;

для Лос-Анджелеса-2028.

Кроме того, украинские олимпийцы наденут экипировку от 4F в период проведения всех официальных церемоний/мероприятий, например, — на Парад Атлетов при открытии/закрытии Олимпиад, церемонии вручения медалей, а также и вне пределов состязаний.

Фото — tribuna.com

Фото — tribuna.com

Фото — tribuna.com

Ранее мы писали о том, что аналитики обновляли прогноз по качеству медалей, которые достанутся Украине на Олимпиаде в Париже.