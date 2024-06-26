О том, какой одобряющий комментарий опубликовал Эгис Климас, являющийся менеджером чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика, касательно решения нашего спортсмена «освободить» титул IBF, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт «рекламного агента» украинца.

В частности, прямая речь Эгиса:

Настоящий чемпион, который заботится о других.

Отметим, что те самые «другие» — британцы Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа, в свое время проигравшие Усику, и схватка которых за «отказной» титул запланирована на 21 сентября.

При этом, следует напомнить и речь Усика, которой он сопроводил «вакантность» пояса:

Энтони, Даниэль! Я знаю, что титул IBF является важным для вас. Считайте это моим подарком на 21 сентября.

Видео обращения украинского абсолютного чемпиона доступно чуть ниже:

Ранее мы писали о том, как Арум высказывался о подготовке Фьюри к бою-реваншу с Усиком.