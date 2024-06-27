О том, что экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа признался — он весьма доволен поражением соотечественника Тайсона Фьюри, поскольку «Цыганский король» не проявлял должного уважения к Александру Усику, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт спортивного журналиста Майкла Бенсона.

По словам Джошуа, Фьюри совершенно недостойно относился к Усику, чем, вероятно, и накликал поражение. В частности, прямая речь Энтони:

Я рад, что Фьюри не стал абсолютным чемпионом. Всегда говорил, что он идиот, он никого не уважает. Ему приходится давить на людей, чтобы чувствовать себя хорошо…То, как он оскорблял Усика, называя его кроликом и боксером среднего веса… Это нехорошо для спорта.

Кроме того, Джошуа добавил, что без взаимного уважения спортсменов, ни о каком «элитном» статусе бойца [намек на Фьюри], не может быть и речи:

…Фьюри наступает на тебя и делает тебя похожим на парня, который только что вышел из паба. Затем он вышел в ринг и получил по заслугам.

Ранее мы писали о том, как менеджер Усика отреагировал отказ подопечного от чемпионского пояса IBF.