О том, что защитника сборной Турции Мериха Демирала, своеобразно отметившегося на вышеописанном матче Чемпионата Евро-2024, судя по всему, могут дисквалифицировать или оштрафовать вместе с клубом, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу УЕФА.

В частности, данному футболисту вменяют неспортивное и ненадлежащее поведение — Демирал неуместно отпраздновал забивание своего второго гола в матче, показав рукой жест, напрямую свидетельствующий о поддержке турецкой ультраправой организации националистов Ulku Ocaklari («Серые волки»).

Таким образом, даже самый быстрый гол в истории матчей плей-офф финальных турниров чемпионатов Европы, осуществленный Демиралом, не спасет от наказания со стороны УЕФА.

Ранее мы писали о том, что УАФ потребовала у УЕФА исправления недопустимой «помарки» на странице Евро-2024.