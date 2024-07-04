О том, какое мнение сложилось у Накисы Бидариан, являющейся менеджером боксера-блогера Джейка Пола относительно преимуществ подопечного в долгожданном поединке с бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном, пишет «НБН», ссылаясь на материал talkSPORT.

По словам Бидариан, проведение боя между Майком Тайсоном (40 побед и 1 поражение) и Джейком Полом (9 побед и 1 поражение) имеет смысл лишь из-за немалого возраста экс-чемпиона. В частности, если бы «Железному» Майку исполнилось чуть более 30 лет, то с учетом ограниченного боксерского опыта Пола, всякий смысл был бы утрачен, однако разница в возрасте, — «это фактор, выравнивающий шансы».

Менеджер Пола резюмировала:

Что делает этот бой интересным и реальным, так это то, что есть шанс — каждый из них может проиграть… Если вы пообщаетесь с подавляющим большинством публики, и посмотрите на опросы, которые мы проводили, все думают, что Майк Тайсон нокаутирует Джейка Пола.

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