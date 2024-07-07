О том, по какой причине экс-чемпион (формат Ultimate Fighting Championship) в нескольких весовых дивизионах Конор МакГрегор не покажется на долгожданном мероприятии UFC-303, где должен было схлестнуться со своим коллегой из Bellator американцем Майклом Чендлером, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную главой UFC Даном Уайтом, и опубликованную изданием ESPN.

Как стало известно, ирландец был вынужден отказаться от поединка из-за внезапного травмирования. При этом, Уайт не уточнил, перенесут ли схватку между МакГрегором и Чендлером на более поздние сроки, или же попросту полностью аннулируют.

Таким образом, ключевым событием вышеуказанного мероприятия, похоже, станет титульный бой в полутяжелом весе, в котором встретятся бразилец Алекс Перейра и чех Иржи Прохазка.

Ранее мы писали о том, что брат Фьюри рассказывал, какая рекомендация их отца позволила Усику уложить «Цыганского короля» в титульном бою.