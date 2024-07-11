О том, что суммарно наши спортсмены смогли «унести» с данного состязания не менее 1,2 млн фунтов стерлингов в качестве призовых, пишет «НБН», ссылаясь на материал портала «Большой теннис Украины».

На первом месте подобного рейтинга расположилась Элина Свитолина, которая успела дойти до 1/25 в рамках «одиночной сетки» — размер ее призовых составил 375 000 фунтов.

На втором месте — Марта Костюк со 143 000 фунтов за третий этап все той же «одиночной сетки» плюс 21 000 фунтов за парный третий круг.

У Даяны Ястремская, занявшей третью позицию, и выступавшей в трех разрядах, не исключая микст, — 153 000 фунтов.

Четвертое и пятое место разделили Юлия Стародубцева и Дарья Снигур, которым выплатят по 93 000 фунтов, вознаградив за выход во второй раунд в одиночном режиме.

В целом, топ выглядит нижеуказанным образом:

Фото — btu.org.ua

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