О том, как кот-д’ивуарийский нападающий лондонского «Челси» Давид Фофана прокомментировал попадание его одноклубника Энцо Фернандес в расистский инцидент, пишет «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт первого указанного игрока.

Как стало известно, в период празднования триумфа в «Кубке Америки» с нацсборной Аргентины, Фернандес совместно с партнерами пропел расистскую песню о французских футболистах, которых «альбиселесте» смогли обыграть в финале ЧМ-2022, на что Фофана отреагировал в своем Instagram-аккаунте, раскритиковав подобные действия «побратима»:

Футбол, который я люблю, является многонациональным. Расизм во всех его формах должен быть осужден самым решительным образом… Этим действиям нет места в футболе или вообще нигде больше.

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