О том, почему «Цыганский король» в период проведения схватки-реванша с украинским «абсолютом» Александром Усиком станет котироваться несколько не так как предполагал сам британец, пишет «НБН», ссылаясь на лаконичный материал тематического портала talkSPORT.

Как стало известно, поскольку на кону боя не будет пояса IBF (Александр Усика «освободил» завоеванный титул IBF в пользу победителя поединка между британцами Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа, запланированном на 21 сентября), что и послужило достаточной предпосылкой для исключения Фьюри из рейтинговой таблицы.

Впрочем, строку Фьюри отдали узбекскому боксеру Баходир Жалолов, теперь сместившегося на 13 место.

Следует напомнить, что реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд.

Ранее мы писали о том, что брат Фьюри рассказывал, какой совет их отца позволил Усику одолеть «Цыганского короля» в бою.