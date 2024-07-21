Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт бывшего чемпиона UFC Конора МакГрегора, ирландец весьма неоднозначно высказался о победе Пола над Перри.

По словам ирландца МакГрегора, Джейк Пол является самым большим мешком с д*рьм*м, с которым он когда-либо сталкивался за свою жизнь. В частности, подобная риторика Конора, судя по всему, спровоцирована огромной разницей веса Пола и Перри (40 фунтов или же около 16 килограмм), которая, видимо, и позволила видеоблогеру легко «завалить» соперника.

МакГрегор задал риторический вопрос:

Накиса [Бидариан], ты должен отвезти его в Лас-Вегас. О, точно, ты никогда не сможешь, атлетическая комиссия тестирует, настоящие тесты, настоящие бои… А потом вызывать 60-летнего Майка Тайсона после экстренной медицинской помощи в полете?

Ранее мы писали о том, что в UFС объясняли, почему МакГрегор отказался выйти в «октагон» с Чендлером.