Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Суспільного», знаменосец Украины назвала достаточно вескую причину подобного решения, касающегося отказа жить вместе со своими соотечественниками в местном «спортивном общежитии».

По словам Свитолиной, у нее внезапно возникли некоторые проблемы со здоровьем, в частности, спиной: спортсменка не в состоянии сидеть продолжительное время, поскольку для возвращения к нормальному состоянию, требуется «3 часа массировать все седалищные нервы, которые зажимает немного».

Теннисистка резюмировала:

Поэтому решила, что буду рядом, сняла здесь квартиру. Мне так комфортнее и для здоровья тоже [идеально]. Я завтра еду на открытие и буду там, увижу всех.

Ранее мы писали о том, что в МИД Франции объясняли, почему некоторых журналистов из РФ и РБ не допустят на Олимпиаду-2024.