Как информирует «НБН» со ссылкой на издание Le Journal du Dimanche, глава французского МИД Жеральд Дарманен заявил — Париж «из принципа осторожности» решил отказать ряду российских журналистов в освещении Олимпиады.

По словам Дарманена, вопреки тому, что Франция разрешила присутствовать представителям РФ, являющимся сотрудниками Международного олимпийского комитета, подобное попустительство не затронет определенных журналистов из страны-агрессора.

В частности, из 960 000 человек, досье которых местные спецслужбы изучили ради допуска к работе на Олимпиаде, включая и возможность посещения мероприятий, связанных с Играми, отказано 4 340 особам: не менее 100 таких «журналистов» оказались шпионами, вероятно, задумавшими открытие доступа к французским сетям для осуществления кибератак.

Глава МИД Франции акцентировал:

Россия, Беларусь, а также другие страны, список которых я не буду раскрывать.

Ранее мы писали о том, что советник Макрона отвечал, могут ли ВСУ атаковать Кремль французским оружием.