Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал TNTSports, глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт все же смог несколько размыто ответить на вопрос, касающийся потенциального возвращения Конора МакГрегора.

По словам Уайта, хотя он и не имеет малейшего представления о том, когда Конор решит схлестнуться с кем-либо в октагоне, однако в состоянии утверждать — такие намерения полностью зависят от самого МакГрегора. В частности, ирландец должен почувствовать готовность к своему возвращению, и тогда, — «лично свяжется со мной [Уайтом] и сообщит об этом».

Президент UFC резюмировал:

До тех пор я не занимаюсь спекуляциями на эту тему. В данный момент у меня есть множество других вопросов, требующих внимания, поэтому я не трачу время на размышления о возвращении МакГрегора, и не обсуждаю его ситуацию публично.

Ранее мы писали о том, почему МакГрегор не появился на UFC-303.