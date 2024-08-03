Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу «Ромы», Довбику удалось на выгодных условиях сменить каталонский клуб на римский.

В частности, форвард подписал с «волками» 5-летний контракт, и станет выступать в составе новой команды под номером «11». Кроме того, стал известен размер «клаусулы» (отступных) за Довбика, выплаченный «Жироне» — 30,5 млн евро плюс бонусных 5,5 млн евро. Также, «Жироне» перечислят 10 процентов от следующего трансфера Довбика, но с оговоркой — общий доход каталонского клуба от «перепродажи» не может быть ниже 38,5 млн евро.

Впрочем, каталонцам заплатят только 80 процентов от вышеописанной суммы, поскольку остальные 20 процентов отойдут экс-клубам украинского легионера — датскому «Мидтьюлланнду» и нашему «Днепру-1».

Также, годовой гонорар Довбика в Риме, в соответствии с данными итальянских СМИ, составит 3,5 млн евро плюс бонусные выплаты.

Ранее мы писали о том, что директор «Жироны» сообщал, при каком сценарии «продаст» Довбика в другой клуб.