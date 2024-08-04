Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал, размещенный YouTube-каналом Fight Hub TV, обладатель титула IBF в легком дивизионе Василий Ломаченко не станет выходить в ринг в 2024 году, но и не «поставил крест» на своей карьере.

По словам 36-летнего боксера Ломаченко, следующий поединок, с пока неизвестным соперником, судя по всему, может состояться в следующем, 2025 году. Причина такой «паузы» достаточно тривиальна — чемпион просто планирует комфортно отдохнуть, а всеми «боксерскими делами» заняться с нового года.

Следует напомнить, что согласно сведениям, которыми располагает глава промоутерского агентства Top Rank Боб Арум, Ломаченко отказался от следующего боя с Джервонтой Дэвисом, поскольку связано не разрешил ряд сложностей «с Украиной и его семьей».

Ранее мы писали о том, как непобедимый Дэвис дерзко высказывался о бое с Ломаченко.