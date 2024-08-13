Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинский футбол», по мнению ключевого наставника «Полесья» Имада Ашура, победу его клубу над «Шахтером» в УПЛ могло принести и общее позитивное воздействие Александра Усика.

По словам Ашура, Усик не только вдохновляет «Полесье», но и отличается весьма неплохими навыками как игрок. В частности, энергия, которую излучает Усик, абсолютно искренне, как на команду, так и на всех окружающих, показывает чемпиона как сильную личность, что, в том числе, позволяет боксеру завоевывать все больше титулов на протяжении спортивной карьеры.

Главный тренер «Полесья», добавил — Усик дал команде сильный импульс, за что можно лишь благодарить боксера.

Ашур подвел итог:

Хоть и за короткий срок, но он повлиял на вторую игру против «Олимпии» [Любляна]. Не говорю о результате, а именно на игру. А еще, его участие в тренировочном процессе показало, что не только боксом единственным этот спортсмен является сильным. У Усика в футбольном плане все очень неплохо.

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