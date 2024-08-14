Как информирует «НБН» со ссылкой на материал местного издания Cadena SER, руководству «Барселону» пришлось столкнуться с очередными финансовыми проблемами в преддверии сезона «Ла Лиги» 2024/25.

В частности, каталонскому клубу до сих пор не удалось зарегистрировать для участия в чемпионате Испании не только недавно «приобретенного» новичка Дани Ольмо, но и еще ряд футболистов. Как стало известно, в позапрошлом месяце «Барселона» не погасила задолженность в размере 60 млн евро, и по этой причине пока не имеет возможности зарегистрировать новых членов команды.

Кроме того, в нынешних кризисных экономических условиях, клубу нельзя потратить на трансферы больше, чем он получает от коммерческой передачи игроков. То есть, поскольку переход Ольмо обошелся каталонцам приблизительно в 60 млн евро, до конца летнего сезона «Барселоне» жизненно необходимо получить идентичную сумму, чтобы провести регистрацию данного хавбека.

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