Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Through The Ropes, у шведского боксера в супертяжеловесовой категории Отто Валлина (проиграл Фьюри в 2019 году) сложилось собственное особенное мнение относительно повторного поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Швед полагает — украинец и британец схлестнутся на близкой дистанции, то есть поединок будет идентичен первому противостоянию, ставшим «отличным боем», в котором «Цыганский король» поначалу доминировал, «пока не был так сильно потрясен» Усиком, отлично себя показавшим.

Экс-соперник «Цыганского короля» резюмировал:

Реванш может сложиться в любую сторону. Они оба лучше узнали друг друга. Посмотрим, кто сможет внести коррективы. Все равно сложно выбрать победителя. Первый бой был близким, и я считаю, что реванш будет таким же.

Ранее мы писали о том, как тренер «Полесья» высказывался о футбольном потенциале Усика и влиянии боксера на команду.