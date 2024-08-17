Как информирует «НБН» со ссылкой на материал профильного YouTube-канала Boxing News, у китайского боксера Чжан Чжилея, выступающего в супертяжелой весовой категории, сложилось достаточно предсказуемое мнение относительно исхода повторной схватки между украинцем и британцем.

«Китайский гигант» полагает, что украинскому «абсолюту» Усику удастся повторно одолеть пафосного «Цыганского короля», вопреки тому, что последний интенсивно готовится к новой встрече в ринге.

В частности, Чжилей уверен, что поскольку в первом поединке Усик смог отыскать способ эффективно победить Тайсона Фьюри, то украинец продолжит делать это снова и снова.

Чемпион по версии WBO твердо акцентировал на своем «предсказании»:

Я считаю, что результат первого боя [провальный проигрыш Фьюри] повторится.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Валлин скрупулезно проанализировал вероятную тактику Фьюри и Усика в предстоящем реванше.