Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Globo Esporte, у бразильского защитника Марлона, в итоге, получилось окончательно разорвать коммерческий договор с «Шахтером» этим летним, благодаря специальному правилу ФИФА, введенному после вторжения РФ в Украину.

В частности, 28-летний футболист уже даже смог договориться о заключении контракта с эмиратским «Аль-Айном», но трансфер сорвался из-за неудовлетворительных результатов медицинского обследования.

Таким образом, сейчас Марлон продолжает карьеру в качестве свободного агента, и может перейти в бразильские «Васко да Гама», «Ботафого», Интернасьонал» или в «Алавес», выступающий в рамках испанской «Ла Лиги».

Ранее наш информационный портал писал о том, что «Барселона» не регистрирует новых игроков в «Ла Лиге» из-за возникновения финансовых сложностей.