Как информирует «НБН» со ссылкой на видео, обнародованное в тематическом X-аккаунте House of Highlights, блогер Джейк Пол внезапно признался, какую сумму он заработает за ноябрьский бой против мировой легенды бокса Майка Тайсона.

В период проведения пресс-конференции, Пол умышленно раскрыл свои финансовые ожидания — размер вознаграждения за поединок составит десятки миллионов долларов, при этом, видеоблогер надеется на быстрое завершение схватки:

Я здесь, чтобы заработать 40 млн долларов и нокаутировать легенду. Мне плевать на все остальное. Он тот, кто хотел, чтобы это был официальный бой, и он действительно будет нокаутирован.

Отметим, что бой Тайсон vs. Пол был запланирован на 20 июля, но встрече соперников была перенесена из-за обострения язвы у «Железного Майка», которого сняли с рейса Майами — Лос-Андежелес ради оказания медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, как МакГрегор комментировал победу Пола в поединке против Перри.