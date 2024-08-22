Как информирует «НБН» со ссылкой на материал тематического портала «Украинский футбол», известного отечественному тренеру Олег Федорчук пришлось проанализировать вышеописанный матч и назвать самого неподготовленного игрока встречи.

По словам Федорчука, данный матч стал худшей игрой Владислава Ваната, поскольку футболисту не удалось достигнуть оптимальной формы после чемпионата Европы, где он сыграл лишь около 10 минут.

Тренер добавил, что, судя по всему, у Ваната наблюдается какое-то негативное психологическое состояние (спад), и по этой причине, «динамовец» не отличился хорошей игрой, сделав один удар, вступив в два противостояния, а также сделав плохие «открывания» и не навязал австрийцам какой-либо борьбы.

Федорчук подвел итоги:

Вообще команда [«Динамо»] начала играть, только когда его [Ваната] заменили.

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