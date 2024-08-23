Как информирует «НБН» со ссылкой на материал XSPORT, у экс-наставника украинской нацсборной по боксу Леонида Лоивского сложилось особое мнение относительно вышеописанного поединка — украинский «абсолют» вряд ли оставит какие-либо шансы «Цыганскому королю».

По словам Лоивского, в супертяжелой и тяжелой весовой категории у Усика попросту нет равных на текущем этапе. Фактически, украинец является спортсменом «номер один» в указанных дивизионах, что подтверждает то, как Александр прекрасно проявил себя в предыдущей схватке с Фьюри.

В частности, Усик успел определить идеальную боевую дистанцию, позволяющую игнорировать удары и габариты Фьюри, что добавило уверенности, решившей исход боя, в том числе, и благодаря дисциплинированности в интенсивном тренировочном процессе.

Экс-тренер сборной по боксу резюмировал:

Уверен, он [Усик] подойдет к поединку в прекрасной форме и в таком случае снова «перебоксирует» Тайсона Фьюри.

Ранее мы писали о том, что экс-чемпион WBO Чжилей прогнозировал результат реванша Усик vs. Фьюри.