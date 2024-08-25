Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивное интервью NV, Александр Усик намерен продолжить работу в привычном виде спорта и не прекратит помогать боксу, который стал частью его жизни, однако уже известно о более долгосрочном планировании карьеры нашего абсолютного чемпиона мира.

По словам Усика он сперва попробует стать президентом «Федерации бокса Украины», немного поработать в этой структуре, а затем занять должность министра спорта Украины, таким образом одновременно занимаясь «бизнесом и спортом».

Впрочем, чемпион отверг возможность перехода в политическую сферу деятельности, в частности, президентом Украины Усик быть не стремится, так как:

Для меня политика — это когда нужно иногда сказать то, чего ты не сделаешь, а я не смог бы договориться со своей совестью. Все, что я делаю, и все, что у меня есть, формируется в диалоге и в согласии с моей совестью и с самим собой.

Усик объяснил, почему остановил свой выбор на главе Министерства молодежи и спорта:

Нет, не политическая, это менеджерская позиция. Это работа для спорта и для страны. Если страна в этом будет нуждаться, я буду работать на нее так, как я делаю это и сейчас.

Ранее наш информационный портал писал, что Усика и Харлан отметили Орденом Свободы, приурочив награждение ко Дню Независимости Украины.