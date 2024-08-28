Как информирует «НБН» со ссылкой на материал New Voice, известным украинским боксером, ставшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории Александром Усиком был сделан ответный подарок президенту Владимиру Зеленскому.

Как стало известно, Усик вручил украинскому лидеру чемпионский пояс WBC, обосновав такой щедрый жест тем, что Зеленский течение двух-трех дней делал спортсменам подарки, — «а ему никто ничего не дарил, только он».

Наш «абсолют» акцентировал:

Я решил сделать такой жест. Он боец, так что пускай пояс будет у президента.

Кроме того, Усик одновременно обратился к защитникам нашей страны, которые сражаются на передовой, сдерживая наступление российско-оккупационных войск:

Вы тигры, вы невероятны! За всех молюсь и вы также, пожалуйста, не забывайте о себе молиться. Благодарю вас, слава Богу! Слава Украине!

Ранее наш информационный портал писал о том, что Усика и Харлан отметили Орденом Свободы 24 августа.