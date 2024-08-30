Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, размещенное в официальном X-аккаунте футбольного клуба «Саутгемптон», коммерческая договоренность с 26-летним вратарем рассчитана на 4-летний период, с возможностью продления срока контракта, при желании руководства, еще на год.

В соответствии с информацией, которой располагает специализированный портал Transfermarkt, вопреки тому, что точная сумма «продажи» не указывается, можно обоснованно предположить — «Саутгемптону» пришлось выложить за Рэмсдейла как минимум 18 млн фунтов, не забыв о гарантированной выплате бонусов в 7 млн фунтов за потенциальные успехи в игре.

Следует отметить, что Рэмсдейл играл за «Арсенал» с лета 2021 года, но в сезоне-2023 не выдержал конкуренции, сдав за место в основном составе «канониров» испанцу Давиду Райе, и, в итоге, провел лишь 11 матчей во всех турнирах.

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