Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Украинского футбола», Ребров сожалеет, что «Динамо-Киев» не удалось пробиться в «Лигу Чемпионов».

По словам Реброва, киевлянам жизненно необходимо продемонстрировать свой высокий уровень в рамках «Евролиги», где почти всех соперников можно обыграть и победить. В частности, ключевой целью команды Шовковского должен стать выход в плей-офф.

Кроме того, главный тренер сборной Украины по футболу добавил, что ему весьма нравиться уровень игры «Динамо-Киев» образца лета 2024 года под руководством Шовковского:

И не только мне нравится. Да, повторюсь, жаль, что в «Лигу Чемпионов» не попали, но по сравнению с прошлым сезоном, когда был Луческу и не попали никуда — даже в «Лигу конференций», то сегодня это уже совсем другая история.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Федорчук высказывался о двух футболистах, которых напрасно «вызывали» в сборную Украины.