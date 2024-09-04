Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Украинской ассоциации футбола», ключевой специалист футбольной сборной одобрительно прокомментировал действия подопечных Александра Шовковского, оценив продемонстрированную игру.

По словам Реброва, любые относительно успешные выступления в странах Европы несколько прибавляют процент уверенности игрокам перед вызовами в состав национальной сборной. В частности, первые два раунда футболисты «Динамо-Киев» преодолели достаточно уверенно. Впрочем, тренер национальной сборной напомнил, что «динамовцам», к сожалению, не удалось обойти «Ред Булл-Зальцбург».

Ребров подвел черту, указав на причины проигрыша:

На мой взгляд, не прошли потому, что не реализовали те моменты, которые создавали. Очень важно создавать моменты, и сейчас «Динамо-Киев» делает это, имеет баланс в атаке и обороне.

Ранее мы писали о том, что Денис Попов пропустит старт Лиги наций для Украины.