Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал «Украинской ассоциации футбола» (УАФ), форварду национальной сборной Артему Довбику придется пропустить участие в сентябрьских играх в рамках Лиги Наций (главная команда страны будет выступать против Чехии и Албании).

Напомним, 2 августа, Довбик перешел из испанской «Жироны» в итальянскую «Рому»: нападающему удалось отыграть за «волков» в пяти матчах, не исключая товарищеские, не забив ни единого гола.

В соответствии с данными, которыми располагает УАФ, украинский легионер «Ромы» был дополнительно травмирован в период пребывания в итальянской команде. В частности, результаты дополнительного медобследование Довбика, проведенного в Праге, подтвердили — на полноценное восстановление после повреждений потребуется несколько больше времени.

В УАФ резюмировали:

Поэтому украинец вернулся в Рим, где он продолжит работать под наблюдением клубных врачей.

Ранее мы писали о том, на каких условиях состоялся переход Довбика из «Жироны» в «Рому».