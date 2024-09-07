Как информирует «НБН» со ссылкой на материал New Voice, по мнению экс-игрока «Карпаты-Львов» Игоря Худобяка, у команды Сергея Реброва не возникнет существенных проблем с албанцами.

По словам Худобяка, нацсборная Украины гораздо сильнее Албании, и «сине-желтым» необходимо будет лишь придерживаться своей игровой тактики, показав самоотдачу и перенаправив все силы на победу.

Кроме того, легендарный футболист львовских «Карпат» составил собственный, довольно оптимистичный прогноз на исход поединка с албанской командой, назвав потенциального героя субботнего матча:

Надеюсь, что Украина победит. Счет будет 1:0 в пользу «сине-желтых», а единственный гол в матче забьет Яремчук.

Ранее наш информационный портал писал о том, по какой неоднозначной причине украинский легионер «Ромы» и нападающий нацсборной Украины Довбик не сыграет в матчах против Албании и Чехии.