Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт «Украинской ассоциации футбола» (УАФ), главный наставник нацсборной по футболу Сергей Ребров полагает — вчера нашим игрокам пришлось столкнуться с «очень сильным соперником».

По словам Реброва, албанская команда весьма грамотно и организованно оборонялась, и украинцам было затруднительно отыскать пространство. «Желто-синие» стремились осуществлять передачи в штрафную, однако, увы, не смогли создать «много моментов в первом тайме», за исключением Романа Яремчука.

С приходом второго тайма у нацсборной появилось больше подобных «моментов», благодаря чему получилось забить один мяч, но, к сожалению, в футболе на таком высоком уровне, — «если ты не забиваешь, то забивают тебе».

Специалист добавил, что команда Албании, как и на Еврокубке, достаточно организованно оборонялась, чего не скажешь о наших игроках, которые смогли в трех контратаках пропустить два мяча.

Ребров резюмировал:

Не было баланса в обороне, нужно было всей командой обороняться во втором тайме, не давать создавать подобные моменты.

Ранее мы писали о том, что легенда «Карпат» Худобяк предсказывал Украине победу в матче против Албании.