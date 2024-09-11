Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу «Украинской ассоциации футбола» (УАФ), глава этой структуры Андрей Шевченко высказался о неудачном старте нацсборной в Лиге Наций и выходе молодежной команды страны на Еврокубок-2025.

По словам Шевченко, вопреки ряду поражений в Лиге Наций, заметен некоторый прогресс в работе ключевого наставника нацсборной Сергея Реброва, задачей которого было вывести «сине-желтых» на Чемпионат Мира-2026 по «всей вертикали» команд.

В частности, помимо юношеского Евро/Чемпионата мира (U-20), куда удалось пробиться команде Дмитрия Михайленко, «взрослые» достигли комплексного успеха в функционировании тренерского штаба, сейчас активно работающего с подопечными.

Глава УАФ подчеркнул, что благодаря всему указанному, остаются перспективы в избранном векторе работы, потому следует полностью доверять Сергею Реброву, которому дали полноценный «карт-бланш» на воплощение идей и экспериментов, не предусматривающих изменение стратегии.

Шевченко подвел итог:

Мы только на старте 2-летнего цикла и оцениваем работу сборных комплексно. Впереди у Сергея Реброва и его команды много работы и мы продолжаем его поддерживать.

Ранее мы писали о том, что Ребров раскрывал причины поражения Украины в матче против Албании.