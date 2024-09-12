Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Xsport, у отечественного тренера и бывшего чемпиона WBA в полусредней весовой категории Юрия Нужненко сложилось собственное мнение об исходе предстоящего реванша между «абсолютом» Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам Нужненко, огромное значение имеется как у физической, так и у психологической подготовки, и, если в первом поединке преимущество было на стороне Фьюри, то сейчас иная ситуация — Александр Усик является фаворитом, победившим «Цыганского короля», даже попросту «разобравшим» британца.

Тренер подчеркнул, что и ранее предсказывал победу Усика, поскольку физические параметры украинца на достаточно высоком уровне — «абсолют» по-прежнему более маневренный, подвижный, хитрый и избирательный, благодаря отличной школе олимпийского бокса и всем ранее полученным навыкам, серьезно помогающим нашему боксеру и в профи-ринге.

Нужненко резюмировал:

Усик легко может уже по ходу поединка поменять стиль — работать вторым номером, или прессинговать, держать в напряжении. Благодаря этому в прошлом бою он довел все до логического завершения.

Ранее мы писали о том, что Владимир Кличко прогнозировал результат реванша Усик vs. Фьюри.