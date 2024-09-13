Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Kanał Sportowy, чемпион мира в супертяжеловесовой категории Александр Усик рассказал, почему ему пришлось стать боксером, а не футболистом.

По словам Усика, выбор пал на боксерскую карьеру вместо футбольной, поскольку его семья ощущала затруднительное финансовое положение.

Чемпион добавил, что довольно неплохо играл в футбол и располагал хорошим потенциалом, однако в семейном бюджете не хватало средств на оплату соответствующих тренировок.

В частности, поскольку секция бокса была бесплатной, его отец посоветовал, — «попробуй бокс». Как уже понятно, Усик дал положительный ответ, — «хорошо, попробую».

Следует отметить, что по мнению тренера «Полесья» Имада Ашура, победу его клубу над «Шахтером» в рамках Украинской Премьер-Лиги (в августе) смогло принести общее позитивное влияние Александра Усика, вдохновившего житомирскую команду на «подвиги», в том числе, показав свои возможности на поле стадиона в периоды тренировок.

Ранее мы писали о том, что бывший чемпион WBA Нужненко объяснял, на чьей стороне преимущество в бое-реванше Усика и Фьюри.