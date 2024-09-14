Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу FIDE, после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде Лозанны, было принято решение аннулировать двухгодичное приостановление членства России.

Теперь, вместо отстранения Федерации шахмат РФ, эта спортивная структура страны-агрессора обязана в течение трех недель выплатить крошечный штраф в сумме 45 000 евро. Помимо возобновления членства, FIDE отменила выговор президенту своего российского филиала Аркадию Дворковичу (бывший зампредседателя правительства государства-террориста).

Следует отметить, что дело против Федерации шахмат РФ инициировано с подачи Киева: российский филиал, и Дворковича, в частности, обвиняли в связях с подсанкционными лицами, организация турниров на временно оккупированных территориях Украины, а также игнорирование правил политического нейтралитета.

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