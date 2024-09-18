Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичный материал издания La Repubblica, к полузащитнику донецкого «Шахтера» и нацсборной нашей страны Георгию Судакову проявляли высокую степень интереса несколько крупных европейских клубов.

По словам Судакова, официальные предложения, касающиеся его трансфера, сделали в руководстве итальянских «Милана» и «Ювентуса».

Украинский футболист подчеркнул, что вопреки тому, что он внимательно изучал подобные коммерческие предложения, все такие «приглашения», в итоге, были попросту отклонены менеджментом «Шахтера».

Следует отметить, что срок действия текущего контракта Судакова с «Шахтером» истекает нескоро, а лишь 31 декабря 2028 года.

Кроме того, в соответствии с оцениванием профильного аналитического портала Transfermarkt, сумма, которую руководство донецкого клуба может потенциально выручить за «продажу» игрока, равняется 35 млн евро.

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