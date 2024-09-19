Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канал Boxing News, бывший чемпион Леннокс Льюис довольно предсказуемо высказался о грядущей схватке «ветерана бокса» Майка Тайсона и «звездного» американского видеоблогера Джейка Пола.

По словам Льюиса, спортивному сообществу не следует слишком переживать из-за возвращения 58-летнего Тайсона, поскольку «ветеран» прекрасно знает, какими методами необходимо защищаться, боксируя против парня, который является несколько расхваленным бойцом.

Льюис подчеркнул:

Я больше волнуюсь за его соперника, чем за Тайсона.

Следует напомнить, что после завершения боксерской карьеры, Майк Тайсон входил в ринг осенью 2020 года, встретившись в рамках выставочного поединка с Роем Джонсом-младшим: в соответствии с неофициальными подсчетами, этот поединок закончился с ничейным счетом.

При этом, 23-летний Джейк Пол в начале весны, в первом же раунде нокаутировал соперника Райана Бурленда.

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