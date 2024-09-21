Как информирует «НБН» со ссылкой на материал AS, ключевой наставник «Аль-Насра» Стефано Пиоли объяснил, почему считает лучшим именно Криштиану Роналду, а не титулованного Лионеля Месси.

По мнению Пиоли, Роналду превосходит Месси, поскольку первому известному футболисту удалось забить гораздо больше голов, чем суммарно сыграть матчей.

В частности, в первой же игре под руководством Пиоли, команда на выезде «всухую» разгромила «Аль-Иттифак» со счетом 3 к 0: именно Роналду смог «закатить» с пенальти первый мяч в пртивостоянии.

С полной статистикой Роналду (первая таблица) в сравнении с Месси (вторая таблица), можно ознакомиться чуть ниже:

Фото — tribuna.com

Фото — tribuna.com

Следует отметить, что Роналду является 3-кратным обладателем «Золотого мяча» журнала France Football и 2-кратным ⁠— «Золотого мяча» FIFA, 4-кратным обладателем «Золотой бутсы», и неоднократно титулован званием лучшего игрока года по версии FIFA и нацлиг.

При этом, по количеству наград Месси обогнал конкурента, так как является 8-кратным обладателем «Золотого мяча», 6-кратным — «Золотой бутсы», а также выиграл в составе «Барселоны» 10 титулов чемпиона Испании, 4 Лиги чемпионов UEFA, 7 Кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка UEFA и 3 клубных чемпионата мира.

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