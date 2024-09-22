Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в X-аккаунте спортивного инсайдера-журналиста Ekrem Konur, украинский легионер Михаил Мудрик задумал покинуть состав «Челси».

В соответствии с информацией источника, Мудрик сейчас находится в поиске новой команды, за которую сможет выступать на регулярной основе, тем самым оттачивая свои навыки, и добивая кое-какого прогресса в росте характеристик.

Впрочем, пока достоверно малоизвестно, касается ли дело полноценного трансфера (аналитики портала Transfermarkt оценивают стоимость Мудрика в 35 млн евро), либо вышеописанной аренды 23-летнего украинского футболиста.

Следует отметить, что в текущем сезоне Мудрик отыграл только 4 матча и отдал одну результативную передачу. При этом, менеджмент «Челси», дождавшись летнего «трансферного окна», решил подписать Педро Нету, Жоау Фелиша и Джейдона Санчо, которые смогут сыграть на позиции потенциально ушедшего украинца.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Судаков называл топовые клубы, в которые его не решилось отпустить руководство «Шахтера».