Как сообщает «НБН» со ссылкой на видеоматериал, размещенный YouTube-каналом iFL TV, британский экс-чемпион в супертяжеловесовой категории Тайсон «Цыганский король» Фьюри проговорился — лишь грядущий решающий поединок с «абсолютом» Александром Усиком заставляет британца иногда задумываться о боксе.

По словам Фьюри, вне «боксерской сцены», он наконец начал полноценно наслаждаться жизнью, позволяя себе чаще употреблять алкогольные напитки. В частности, сейчас «Цыганский король» отбросил весь этот «боксерский бред», и стал делать то, что пожелает.

Например, британец позволяет себе умеренно выпить то пару бокалов пива в день, то 6-8 пинт (от трех с половиной до четырех с половиной литров), таким образом демонстрируя, — «мне все равно на бокс».

Однако, Фьюри все же немного обеспокоен предстоящей схваткой:

Но Усик… реванш с ним имеет смысл. Надо его провести и одержать победу. Многие меня спрашивают, почему я до сих пор боксирую? Потому что я могу. Я не могу сказать, что не готовился к первому бою, я проиграл, но есть реванш. Вперед!

Ранее наш информационный портал писал о том, что Усик объяснял, почему остановил выбор на боксерской, а не футбольной карьере.