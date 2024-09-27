Как сообщает «НБН» со ссылкой на фанатский сайт Dynamo.kiev.ua, у бывшего футболиста и тренера столичного клуба Леонида Буряка сложилось довольно интересное мнение, касающееся недавней игры «Динамо-Киев» на начально этапе Лиги Европы.

Исходя из слов Буряка, «динамовцам» будет весьма непросто достичь успеха в Лиге Европы, так как их потенциальными соперниками являются довольно серьезные и сильные команды, которые не попадались подопечным Шовковского в течение продолжительного времени.

Бывший тренер «Динамо-Киев» подчеркнул — его пугает то, что «сине-желтые» давно не сталкивались с такими «искусными» командами. При этом, перспективы столичного клуба подвергнуть какому-либо оцениванию сложно, поскольку Буряк открыто симпатизирует «Динамо-Киев», надеясь лишь на позитивную обстановку «внутри команды».

Футболист-ветеран резюмировал:

Хочу, чтобы это поколение оставило след в истории «Динамо». Обязательно надо получить третью чемпионскую звездочку на эмблему.

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