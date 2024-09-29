Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу FIFA, турнир состоится в период с 15 июня по 13 июля на территории США, на спортивных аренах определенных 11 городов.

В частности, матчи «трансформированного» ЧМ-2025 пройдут:

на «РоузБовлСтэдиуме» в Лос-Анджелесе (вместимость — 88 500 болельщиков);

на «МетлайфСтэдиуме» в Нью-Джерси (вместимость — 82 500);

на «Мерседес-БенцСтедиуме» в Атланте (вместимость — 75 000);

на «БанкАмерикаСтедиуме» в Шарлотте (вместимость — 75 000);

на «ЛуменФилде» в Сиэтле (вместимость — 69 000);

на «ЛинкольнФайненшлФилде» в Филадельфии (вместимость — 69 000);

на «ХардРокСтедиуме» в Майами (вместимость — 65 000);

на «КемпингУордлСтэдиуме» в Орландо (вместимость — 65 000);

на «ГеодисПарке» в Нэшвилле (вместимость — 30 000);

на «ТКЛСтэдиуме» в Цинциннати (вместимость — 26 000);

на «ОрландоСити» в одноименном городе (вместимость — 25 000);

на «АудиФилде» в Вашингтоне (вместимость — 20 000).

Ранее мы писали о том, как экс-наставник Буряк высказывался о перспективах киевского «Динамо» в Лиге Европы.